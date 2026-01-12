Offerte Sky
Genoa-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari

La partita tra Genoa-Cagliari della 20^ giornata di Serie A si gioca lunedì 12 gennaio alle 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Genoa-Cagliari in tv

La partita Genoa-Cagliari, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 12 gennaio alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Genoa e Cagliari

Il Genoa è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N), l'unico successo dei sardi contro i liguri nel periodo risale al 5 novembre 2023 (2-1 all'Unipol Domus). Genoa e Cagliari hanno pareggiato gli ultimi tre confronti in campionato e potrebbero pareggiare quattro sfide consecutive per la prima volta in Serie A (tre anche tra il 1991 e il 1992). Il Genoa ha evitato la sconfitta negli ultimi nove match al Ferraris contro il Cagliari in Serie A (7V, 2N) e solo contro il Lecce (10) vanta una striscia aperta più lunga di gare casalinghe senza sconfitta nel torneo. Il Genoa ha pareggiato le due partite più recenti contro Pisa e Milan; l'ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato tre pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Il Genoa ha vinto appena una delle ultime 13 gare casalinghe di Serie A, perdendo ben otto volte in questo parziale (4N); da quando allena Daniele De Rossi, in quattro delle cinque partite interne, il Grifone ha sia segnato che subito gol. Il Cagliari non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due match di fila nelle ultime otto partite di campionato (2V, 3N, 3P): pareggio nella gara più recente contro la CremoneseIl Cagliari ha guadagnato quattro punti nelle ultime due trasferte di campionato (vittoria contro il Torino e pareggio con la Cremonese). Sfida tra la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (il Cagliari 11) e la seconda squadra con più punti persi, invece, dopo essere andata avanti nel punteggio (Genoa 17, dietro soltanto ai 18 della Fiorentina).

