I giocatori brasiliani di Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev, insieme alle rispettive mogli e bambini, si sono ritrovati in un albergo della capitale ucraina e hanno lanciato un appello al proprio governo con un video: "Siamo bloccati qui. Il governo ci aiuti a partire il prima possibile". Le mogli: "Ci sentiamo abbandonati, fate qualcosa per i bambini. Abbiamo lasciato le nostre abitazioni e abbiamo solo qualche vestito. Non sappiamo come risolvere questa situazione"

Dopo l'inizio delle operazioni militari russe di questo giovedì mattina, in Ucraina anche lo sport si è fermato. Tra le paure generali, i giocatori - così come tutte le persone ucraine che lo hanno potuto - sono adesso chiusi nelle abitazioni o negli hotel, nella speranza che il conflitto si concluda il prima possibile e che si possa tornare a vivere nella normalità. E a Kiev, i calciatori brasiliani dello Shakhtar, riunitisi con il connazionale Vitinho della Dinamo, e insieme alle rispettive famiglie, hanno pubblicato un video, in cui domandano aiuto al proprio governo per poter lasciare il prima possibile il Paese: "Ciao a tutti, siamo qui tutti insieme, noi giocatori della Dinamo e dello Shahktar con le nostre famiglie. Abbiamo appena finito di registrare questo video per chiedere aiuto alle autorità brasiliane e lasciare il paese. Stiamo aspettando in hotel di capire come si evolve la situazione. Chiediamo aiuto perché tantissime persone hanno lasciato la città. Le frontiere sono chiuse, lo spazio aereo è chiuso, non si sa come poter partire. Chiediamo appoggio al governo brasiliano perché ci possa aiutare e speriamo che possiate aiutarci a lasciare il Paese il prima possibile". Poi prende la parola la moglie di uno dei calciatori: "Noi mogli siamo qui con i nostri bambini. Ci sentiamo un po. abbandonati perché non sappiamo cosa possiamo fare, le notizie ci arrivano solo dal Brasile e vi facciamo questo appello perché facciate qualcosa per i bambini. Abbiamo lasciato le nostre case portando con noi solo qualche vestito e non sappiamo come risolvere questa situazione".