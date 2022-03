1/12

Chiamatela anche "top 11", se volete. Perché di 11 "casi rari" si tratta: sono quegli allenatori che in carriera non hanno mai perso contro Guardiola (avendolo sfidato, ovviamente). Certo, spesso si tratta di un solo precedente, raramente un paio, tre al massimo. Questo perché, su un numero più elevato di confronti diretti, non esiste un allenatore che abbia un bilancio positivo contro Guardiola. Alcuni forse non lo sfideranno mai più (tenendosi stretto un record da raccontare ai nipotini), altri - come Vieira - concedono o concederanno la "rivincita"