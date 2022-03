Slitta il rientro in nazionale per Christian Eriksen: il centrocampista infatti è risultato positivo al Covid-19. Secondo la federazione però il danese potrebbe rientrare nei prossimi giorni nel caso tornasse negativo

Un rientro molto atteso quello di Eriksen in Nazionale. Il danese, che non gioca con la Danimarca da quel drammatico 12 giugno 2021 quando subì un arresto cardiaco in campo, dovrà però aspettare ancora. Il centrocampista infatti è risultato positivo al Covid-19 e non può quindi unirsi al gruppo in vista delle due amichevoli previste contro Olanda e Serbia del 26 e 29 marzo. Secondo la Federazione danese, però, l'ex giocatore dell'Inter potrebbe unirsi al gruppo nei prossimi giorni in caso di tampone negativo.