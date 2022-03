Agenas, ricoveri ordinari in salita al 15% 

Galli: "Omicron 2 sostituisce rapidamente Omicron 1, casi in aumento"

Il professore Massimo Galli, intervenendo ad Agorà su Rai Tre: "E' un dato di fatto che Omicron 2 si sta mostrando rapidamente in grado di sostituire Omicron 1, con una velocità che Delta e Alfa non avevano". Per questo "si sta velocemente, non gradualmente, sostituendo alla 1 e sostiene in tutta Europa un nuovo incremento di casi di Covid-19. E quando i casi sono tanti, anche se la variante non è particolarmente cattiva, corrispondono a un aumento di ospedalizzazioni, anche in intensiva".