L'annuncio del Fideo dopo la vittoria (con un suo gol) contro il Venezuela: "Grazie per l'amore ricevuto, ho sempre sognato tutto ciò". Di Maria concluderà la sua esperienza con l'albiceleste al Mondiale in Qatar

Angel Di Maria lascerà la nazionale argentina dopo il Mondiale. L'annuncio è arrivato da parte del centrocampista del Paris Saint Germain sui social, al termine della sfida vinta contro il Venezuela alla Bombonera dove ha messo a segno uno dei tre gol. "Probabilmente è stata la mia ultima partita con questa maglia in Argentina" scrive Di Maria. Nella marcia d'avvicinamento al Qatar, infatti, l'albiceleste non dovrebbe giocare altre partite casalinghe. "Dico solo grazie per l'enorme amore ricevuto - prosegue Di Maria - Ho sempre sognato tutto ciò che ho vissuto in questa bellissima notte. Dire che è stata una notte meravigliosa è un eufemismo. Complimenti anche alla squadra, un connubio perfetto con il pubblico per continuare a crescere e sognare insieme".