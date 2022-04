Un ritorno dopo la breve parentesi al Barcellona per Ronald Koeman , che dall'1 gennaio 2023 sarà di nuovo il commissario tecnico dell'Olanda . La comunicazione è arrivata sul sito ufficiale della nazionale olandese: "Ronald Koeman prenderà il posto di Louis van Gaal come allenatore della nazionale. Il suo contratto con la KNVB durerà fino alla Coppa del Mondo nel 2026". L'ex Barcellona lasciò la nazionale nell'estate del 2020 per iniziare una nuova avventura con il club spagnolo, durata però poco più di un anno. Adesso sostituirà Van Gaal , alle prese con un problema di salute come da lui dichiarato qualche giorno fa.

Koeman: "Non vedo l'ora di ricominciare"

Dopo la firma del contratto, Koeman ha rilasciato le prime dichiarazioni in vista dell'inizio della sua seconda avventura sulla panchina olandese: "Non vedo l'ora di ricominciare la collaborazione. Poco più di un anno e mezzo fa non ho di certo lasciato la nazionale olandese per risultati non soddisfacenti - ha dichiarato il nuovo allenatore dell'Olanda- La mia avventura qui è stata buona, così come i risultati. Presto continueremo su quella strada. Questo per me è certo". Nell'occasione ha parlato anche Marianne van Leeuwen, CEO del calcio professionistico in Olanda: "Siamo molto felici che Ronald tornerà il prossimo anno. Durante il suo precedente 'mandato' da allenatore della nazionale, c'è stata grande soddisfazione per il suo lavoro e per i risultati ottenuti. Sapevamo che Van Gaal rimarrà fino ai Mondiali, quindi abbiamo deciso di non aspettare e contattare Koeman".