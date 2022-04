Il 70enne Ct dell'Olanda ha annunciato in diretta televisiva di essere affetto da un cancro aggressivo alla prostata e di essersi già sottoposto a 25 sedute di terapia, ma di non aver rivelato nulla nemmeno ai suoi giocatori "per non destabilizzarli". L'ex Barça e United ha comunque confermato di voler andare in Qatar per i Mondiali del prossimo novembre

Una malattia tenuta nascosta quasi a tutti il più a lungo possibile ma poi annunciata in diretta tv. Il leggendario 70enne Ct dell’Olanda Louis Van Gaal ha scelto infatti una trasmissione dell’emittente olandese RTL per comunicare al mondo il peso che da tempo oramai si portava dietro: “Ho un cancro aggressivo alla prostata”, le parole dell’ex allenatore tra le altre di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United che hanno spiazzato un po’ tutti. Un problema tenuto nascosto persino ai suoi giocatori, lasciati all’oscuro perché, sempre secondo le parole di Van Gaal, “temevo che la notizia potesse destabilizzarli e condizionare le loro prestazioni”. L’allenatore, che ha anche rivelato di essersi già sottoposto ad almeno 25 sedute di terapia, ha comunque rassicurato di voler continuare il suo lavoro sulla panchina della nazionale Oranjie e di voler guidare la squadra in Qatar. Immediate le testimonianze di vicinanza da parte di tanti personaggi e molti club calcistici, primi dei quali quelli in cui ha militato: “Tutti al Manchester United sono vicini al nostro ex allenatore, Louis van Gaal, per la sua battaglia contro il cancro”, ha scritto la squadra inglese su twitter. “I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno tutte all’ex allenatore del Barcellona Louis van Gaal, al quale è stato diagnosticato un cancro alla prostata. Sii forte Louis e rimettiti presto”, il post dei blaugrana.