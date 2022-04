Il prossimo 26 aprile il Borussia Dortmund ospiterà nel proprio stadio la Dinamo Kiev per un'amichevole. Il ricavato del match andrà in beneficenza per aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra

La squadra tedesca del Borussia Dortmund giocherà una partita di beneficenza per l'Ucraina contro la Dynamo Kiev. Lo ha annunciato entrambi i club sulle rispettive pagine social. La partita si giocherà il 26 aprile nello stadio del Borussia, appena tre giorni dopo lo scontro tra il Dortmund, secondo in classifica, e la capolista Bayern Monaco. "Il calcio è lo spettacolo più bello del mondo ha detto il direttore generale del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke - ma ci sono cose che sono molto più importanti: pace, salute, casa, istruzione. Al centro dell'Europa tutto questo non è più scontato e questo fa molto male”. Il ricavato netto della partita andrà a un'organizzazione "che stiamo selezionando con cura e che sarà incaricata di aiutare direttamente gli ucraini in difficoltà", ha spiegato il club. "Siamo felici per ogni tifoso di calcio, indipendentemente dai colori che indossa, e per ogni persona che acquista un biglietto per aiutare gli ucraini così colpiti dalla guerra", ha detto l'allenatore Marco Rose.