2/19 ©Getty

Rincon, 55 anni, era stato coinvolto in un incidente automobilistico lo scorso lunedì. La sua auto è stata violentemente colpita da un autobus, proprio a Cali. Oltre all'ex stella del calcio sudamericano sono rimaste ferite le altre quattro persone che erano in auto con lui. La notizia del decesso è stata data dalla Clinica Imbanaco dove il colombiano era ricoverato in seguito alle gravi ferite riportate.

Freddy Rincon è morto in Colombia dopo un incidente. Giocò nel Napoli e nel Real