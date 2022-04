E' morto Freddy Rincon, ex Napoli e Real

E' morto a 55 anni Freddy Rincon. L'ex calciatore, con un passato anche nel Napoli e nel Real Madrid, era stato coinvolto in un incidente automobilistico lo scorso lunedì. La sua auto è stata violentemente colpita da un autobus a Cali. Oltre al cinquantacinquenne, sono rimaste ferite le altre quattro persone che era in auto con lui. La notizia del decesso è stata data dalla Clinica Imbanaco dove il colombiano era ricoverato in seguito alle gravi ferite riportate. Soprannominato "El Coloso" ("il colosso"), Rincon è stato una delle stelle della nazionale colombiana durante i Mondiali del 1990 in Italia e ha fatto parte della generazione d'oro colombiana che si è qualificata per tre Mondiali consecutivi (1990, 1994 e 1998). Ha giocato oltre che per Real Madrid (Spagna) e Napoli, anche per Palmeiras e Corinthians (Brasile) e America de Cali (Colombia).