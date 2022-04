La finale giocata allo stadio Re Baldovino di Bruxelles si decide ai rigori dopo lo 0-0 maturato sul campo. Per l'Anderlecht pesano gli errori dal dischetto di Josh Cullen e Michael Murillo, il Gent fa festa

Il Gent ha vinto la Coppa del Belgio battendo in finale l'Anderlecht per 4-3 ai rigori, dopo che sia i tempi regolamentari che quelli supplementari si era conclusi senza reti. Per il Gent è la quarta vittoria nella Coppa nazionale e la prima dal 2010 a oggi. L'Anderlecht è invece ancora senza trofei da quando, a giugno del 2019, l'ex difensore del Manchester City Vincent Kompany è diventato l'allenatore del club.