Malore per Stefano Tacconi, è in gravi condizioni

Sarebbe ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria Stefano Tacconi, il 64enne ex portiere della Juventus e della Nazionale che questa mattina si è sentito male ad Asti dove era da ieri nell'ambito delle 'Giornate delle Figurine' in corso nella città piemontese. Tacconi sarebbe stato colpito da un'ischemia cerebrale e sarebbe stato trasportato ad Alessandria direttamente dal pronto soccorso di Asti dove era stato accompagnato in un primo momento. Ieri sera Tacconi, in compagnia del figlio aveva partecipato a una cena benefica presentando il suo libro " Junic". Nelle prossime ore è atteso un bollettino medico