David Brooks, giocatore classe 1997 del Bournemouth, ha comunicato sui propri social di essere guarito dal Linfoma di Hodgkin , diagnosticatogli lo scorso ottobre: "Sono passati alcuni mesi dal mio ultimo aggiornamento e durante questo periodo ho completato la mia terapia contro il cancro. Vorrei davvero ringraziare tutto l'incredibile staff medico, per il loro straordinario lavoro e supporto durante tutto questo periodo. La scorsa settimana ho incontrato il mio specialista dopo aver esaminato i risultati del mio test finale. Sono felice di dire che la terapia ha avuto successo e ora lo posso dire perché mi è stato dato il via libera: sono finalmente guarito dal cancro . Sono parole incredibili da dire, sono molto grato per tutti i vostri messaggi, mi hanno davvero aiutato nei momenti difficili". Brooks è poi subito tornato a parlare del Bournemouth : "Sono felice di poter continuare la mia carriera da calciatore. I ragazzi al Bournemouth hanno fatto un'eccellente stagione e non vedo l'ora di tornare allo stadio per congratularmi con la squadra". Il giovane calciatore gallese conclude il post sui social così: "Non vedo l'ora di lavorare duro in questi mesi e tornare - in un futuro non lontano - a giocare davanti al mio pubblico. Grazie ancora".

Il Bournemouth torna in Premier

Momento d'oro per David Brooks, che può anche festeggiare il ritorno in Premier League del suo club, il Bournemouth, vittorioso contro il Nottingham per 1-0. Al termine del match, Brooks ha dichiarato a Sky Sports: "Sono felicissimo. Per me sono state due settimane fantastiche. Ho avuto la grande notizia della guarigione e posso finalmente mettere tutto da parte - ha dichiarato il centrocampista gallese - Adesso vedere i miei compagni conquistare la promozione è bellissimo. Se la sono meritata per la stagione fatta, anche se alla fine è stato difficile e il Nottingham ha giocato un gran campionato, meritano di essere dove sono. Sono davvero felicissimo, il grande Kieffer Moore ci ha portato in Premier League con il suo gol". Poi Brooks si scusa: "Con tutti quelli che mi hanno mandato messaggi e a cui non ho risposto. Quando è accaduto tutto e l'ho rivelato sui social, avrò ricevuto migliaia di messaggi. Ma non ero nella condizione di rispondere. Vorrei solo dire grazie". Brooks chiude anche con un pensiero sul suo futuro: "Questa promozione renderà tutto più piacevole quest'estate, quando lavorerò per tornare in campo. Sarà bellissimo quando verrà annunciato il calendario di Premier League":