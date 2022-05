Sheva con gli Integration Heroes di Eto'o

Ggli Integration Heroes in campo con Sheva: al via iniziative per supportare e integrare nel sistema scolastico i bambini fuggiti dall'Ucraina. Il campione, insieme al Comune di Milano, ha istituito un numero verde per permettere ai bambini delle famiglie esodate di superare un momento così difficile

Andriy Shevchenko si unisce alla missione degli Integration Heroes e, in un momento tragico per il suo Paese, ha lanciato un’iniziativa rivolta alle famiglie fuggite dall’Ucraina. La stella ex Milan, che il 23 maggio risponderà presente al richiamo di Samuel Eto’o e parteciperà al match di beneficenza organizzato al Giuseppe Meazza, ha anche istituito un canale diretto con operatori che, al numero 020205 e in lingua ucraina, aiuterà i genitori dei bambini espatriati a orientarsi nella loro nuova realtà. Ci sarà la possibilità di avviare corsi di lingua italiana, per permettere ai bambini di integrarsi nelle classi del capoluogo lombardo o, in alternativa, sarà possibile creare un canale virtuale per organizzare classi in DAD per riprendere il percorso didattico cominciato in Ucraina. In un momento così difficile e destabilizzante, il primo pensiero è di far sentire a casa, per quanto possibile, migliaia di bambini che si sono visti privati delle basi educative e sociali che caratterizzano l’età dello sviluppo.