Milan, Theo Hernandez verso la panchina contro il Genoa

Lo sfogo di Fonseca post Champions inizia a concretizzarsi: l'allenatore portoghese ha lasciato fuori Theo Hernandez dalle prove tattiche nel corso dell’allenamento, domenica potrebbe andare in panchina contro il Genoa. Una scelta probabilmente concordata con la dirigenza, dato che Ibrahimovic ha seguito l'allenamento a bordocampo. I favoriti per sostituire Theo sono Filippo Terracciano e Alex Jimenez

I possibili sostituti di Theo

Qualora Theo Hernandez dovesse andare in panchina contro il Genoa, Filippo Terracciano sarebbe la scelta naturale per sostituire il francese sulla sinistra. Una possibile alternativa è Alex Jimenez, che Fonseca ha voluto in prima squadra durante l'allenamento (non è andato con Milan Futuro, come capita quasi sempre il venerdì). L'ultima ipotesi è Davide Calabria spostato a sinistra, ma è meno probabile rispetto alle prime due opzioni.