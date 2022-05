Eto'o: "L'Inter deve sempre sognare lo scudetto"

L'attuale numero uno della federcalcio camerunese ha parlato alla presentazione della partita che si giocherà a San Siro il prossimo 23 maggio (live su Sky Sport e TV8) "Scudetto all'Inter? Non vedo perché no. Deve avere mentalità vincente". Poi esalta la Roma "Mourinho vincerà la Conference"

"San Siro è il mio stadio, ma sarà lo stadio del mondo il 23 maggio. Chi vuole venire di qualsiasi squadra, sarà benvenuto. Sarà il suo stadio. Sono nato in un continente e sono al cresciuto in un altro. Questo mi ha portato a vedere la vita in modo diverso. La gente dà le proprie opinioni senza sapere il dolore che magari ognuno ha vissuto. Il mio dovere è unire la gente e passare un bel momento insieme". Racconta così Samuel Eto'o la partita che si svolgerà a San Siro insieme a una selezione di “eroi” per dar vita all’Integration Heroes Match.

Eto'o esalta Mourinho: "Mi ammazza se gli scrivo ora!"

Poi parla di Mourinho in vista della finale di Conference: "Se gli faccio adesso i complimenti sono sicuro che si arrabbieresse tantissimo. Conoscendo mi ammazza se gli scrivo ora! Nella sua testa sta pensando solo alle strategie e come vincere. Preferisco aspettare che vinca e poi gli scrivo. Sono sicuro: vincerà".