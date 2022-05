Calcio

Mino Raiola è stato agente di alcuni dei calciatori più importanti degli ultimi anni: protagonisti di trasferimenti milionari e talenti scovati giovanissimi. Non solo campioni però: sono molti i giocatori ad aver goduto della sua rappresentanza, soprattutto nel campionato italiano. E non manca neppure qualche meteora. C'è anche chi ha deciso di fare a meno di lui CALCIO IN LUTTO: E' MORTO MINO RAIOLA