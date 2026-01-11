Il Clásico non tradisce le aspettative e regala tante emozioni. Primo tempo spettacolare e ricco di colpi di scena: Raphinha sblocca per il Barcellona al 36' e poi succede di tutto nell'intervallo (che doveva essere inizialmente di 3 minuti). Vinicius risponde con una giocata da fuoriclasse al 46' ma dopo 2' Lewandowski firma il 2-1 con uno scavetto su assist di Pedri. Non è finita: il Real pareggia subito con Gonzalo Garcia al 49'. Nel secondo tempo Vinicius crea due occasioni ma Joan Garcia si oppone bene; anche Rodrygo ci prova senza successo. Yamal entra nel vivo del gioco sfiorando il gol ma è Raphinha a segnare il decisivo 3-2 con un tiro deviato. Finale teso con De Jong che viene espulso per un fallo su Mbappé mentre il Real spreca due clamorose chance per il pareggio nei minuti di recupero. Trionfo di Flick e di un Barcellona che vince per il secondo anno consecutivo la Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid.