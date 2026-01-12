Offerte Sky
Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. E questa sera torna 'Calciomercato l'Originale' in diretta da Senigallia, dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Lazio, accordo con Pedraza: arriverà in estate

La Lazio ha firmato oggi il preliminare d’accordo con Alfonso Pedraza: il terzino arriverà a parametro zero in estate. In caso di uscita immediata di Tavares verso il Besiktas, i biancocelesti proveranno ad anticipare l’arrivo dello spagnolo, anche se al momento resta complicato.

Sampdoria scatenata, contatti con Viti e Kouamé

La Sampdoria spinge per rinforzarsi dopo il ko con l’Avellino. Si attende la risposta di Mattia Viti, in uscita dalla Fiorentina ma di proprietà del Nizza. Piace anche Christian Kouamé: contatti avviati con club e entourage.

Pablo Marì lascia la Fiorentina

Ufficiale la cessione del difensore all'Al Hilal: contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno

Inzaghi acquista in Italia: ufficiale un colpo dalla Serie A

Napoli, le parole di Manna sul mercato

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato prima della partita contro l'Inter: "Non è facile migliorare una rosa già competitiva. Valuteremo le possibili occasioni".

Marotta sul mercato: "Unico neo è il ko di Dumfries, se trovassimo il profilo giusto…"

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche di calciomercato prima della sfida contro il Napoli: "Ci confrontiamo con l'allenatore per delineare i profili. Abbiamo una rosa numerosa che risponde agli obiettivi, l'unico neo è l'infortunio di Dumfries: se ci fosse l'opportunità per migliorarci in quella zona lo faremo, ma non è semplice trovare un profilo da Inter. Sono le famose opportunità che difficilmente capitano a gennaio…"

Nuno Tavares potrebbe salutare la Serie A

Lazio, il club sicuramente più attivo in quest'inizio di calciomercato, e il Besiktas stanno continuando a trattare per il terzino portoghese Nuno Mendes. Le parti si stanno avvicinando.

La Lazio accelera per Toth ma aumenta la concorrenza

Offerta da 10 milioni più bonus, il Ferencvaros ne chiede 12 più bonus e nelle ultime ore si è aggiunta la concorrenza del Bournemouth. La distanza è minima e il club resta fiducioso di chiudere l’operazione e attende una risposta

Milan, fiducia per il rinnovo di Maignan

A confermarlo è il ds dei rossoneri, Igli Tare, a DAZN prima del match contro la Fiorentina: "Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan e vuole rimanere. Sono fiducioso, alla fine il buon senso troverà la strada giusta: è una pedina importante per il nostro progetto".

La Roma tratta Malen: si lavora a un prestito dall'Aston Villa

In casa Roma, in attesa della risposta di Giacomo Raspadori, c'è un nome nuovo per l’attacco: il club giallorosso ha avviato contatti con l'Aston Villa per Donyell Malen. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto

CALCIO: SCELTI PER TE