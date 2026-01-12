Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. E questa sera torna 'Calciomercato l'Originale' in diretta da Senigallia, dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Torna "Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio
- Milan, Tare: "Il rinnovo di Maignan? Sono fiducioso, vuole restare"
- E Nkunku: "Sono concentrato solo sul Milan"
- Raspadori, la Roma continua ad attendere la risposta
- In attacco piace anche Malen dell'Aston Villa
- La rabbia di Sarri per il mercato
- E su Toth ora c'è l'inserimento del Bournemouth
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Lazio, accordo con Pedraza: arriverà in estate
La Lazio ha firmato oggi il preliminare d’accordo con Alfonso Pedraza: il terzino arriverà a parametro zero in estate. In caso di uscita immediata di Tavares verso il Besiktas, i biancocelesti proveranno ad anticipare l’arrivo dello spagnolo, anche se al momento resta complicato.
Sampdoria scatenata, contatti con Viti e Kouamé
La Sampdoria spinge per rinforzarsi dopo il ko con l’Avellino. Si attende la risposta di Mattia Viti, in uscita dalla Fiorentina ma di proprietà del Nizza. Piace anche Christian Kouamé: contatti avviati con club e entourage.
Pablo Marì lascia la Fiorentina
Ufficiale la cessione del difensore all'Al Hilal: contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno
Inzaghi acquista in Italia: ufficiale un colpo dalla Serie AVai al contenuto
Napoli, le parole di Manna sul mercato
Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato prima della partita contro l'Inter: "Non è facile migliorare una rosa già competitiva. Valuteremo le possibili occasioni".
Marotta sul mercato: "Unico neo è il ko di Dumfries, se trovassimo il profilo giusto…"
Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche di calciomercato prima della sfida contro il Napoli: "Ci confrontiamo con l'allenatore per delineare i profili. Abbiamo una rosa numerosa che risponde agli obiettivi, l'unico neo è l'infortunio di Dumfries: se ci fosse l'opportunità per migliorarci in quella zona lo faremo, ma non è semplice trovare un profilo da Inter. Sono le famose opportunità che difficilmente capitano a gennaio…"
Nuno Tavares potrebbe salutare la Serie A
Lazio, il club sicuramente più attivo in quest'inizio di calciomercato, e il Besiktas stanno continuando a trattare per il terzino portoghese Nuno Mendes. Le parti si stanno avvicinando.
La Lazio accelera per Toth ma aumenta la concorrenza
Offerta da 10 milioni più bonus, il Ferencvaros ne chiede 12 più bonus e nelle ultime ore si è aggiunta la concorrenza del Bournemouth. La distanza è minima e il club resta fiducioso di chiudere l’operazione e attende una risposta
Milan, fiducia per il rinnovo di Maignan
A confermarlo è il ds dei rossoneri, Igli Tare, a DAZN prima del match contro la Fiorentina: "Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan e vuole rimanere. Sono fiducioso, alla fine il buon senso troverà la strada giusta: è una pedina importante per il nostro progetto".
La Roma tratta Malen: si lavora a un prestito dall'Aston Villa
In casa Roma, in attesa della risposta di Giacomo Raspadori, c'è un nome nuovo per l’attacco: il club giallorosso ha avviato contatti con l'Aston Villa per Donyell Malen. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto