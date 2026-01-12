Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche di calciomercato prima della sfida contro il Napoli: "Ci confrontiamo con l'allenatore per delineare i profili. Abbiamo una rosa numerosa che risponde agli obiettivi, l'unico neo è l'infortunio di Dumfries: se ci fosse l'opportunità per migliorarci in quella zona lo faremo, ma non è semplice trovare un profilo da Inter. Sono le famose opportunità che difficilmente capitano a gennaio…"