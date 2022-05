Appuntamento dalle 20 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 con la partita di beneficenza organizzata da Samuel Eto’o. A San Siro le stelle che hanno segnato la storia del calcio, tra cui Francesco Totti, Javier Zanetti, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Júlio César e Maicon SHEVA CON GLI INTEGRATION HEROES Condividi

Stasera, dalle 20.45 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, arriva Integration Heroes Match, la partita di beneficienza organizzata a San Siro da Samuel Eto’o con le stelle del calcio italiano e non solo.

In campo, tra gli altri, Totti, Zanetti, Pirlo, Sheva, Dybala leggi anche Eto'o: "L'Inter, scudetto possibile. Mou vincerà" Tra presente e passato: i grandi nomi della storia del calcio scenderanno in campo per l’occasione con la squadra degli Integration Heroes, nata per veicolare i valori dell’integrazione e dell’educazione contro qualsiasi forma di discriminazione. Francesco Totti, Javier Zanetti, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko: sono solo alcuni dei nomi coinvolti nel match, che vedrà giocare tra gli altri anche l’attaccante juventino Paulo Dybala e la coppia brasiliana protagonista del Triplete interista del 2010, Júlio César e Maicon.