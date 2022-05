In un'intervista rilasciata a TyC Sports, l'attaccante argentino ha parlato della Finalissima contro l'Italia del prossimo mercoledì a Wembley: "Sarà una partita importante contro un avversario di grande livello, malgrado l'eliminazione ai Mondiali". E sul futuro di Dybala ha detto: "Non ho parlato di queste cose con lui. Ora è concentrato sugli impegni in Nazionale, poi spero andrà dove si sentirà più a suo agio e dove sarà più felice"

Non è ancora finita la stagione per Lautaro Martinez. Dopo aver concluso il campionato con l'Inter, l'attaccante argentino giocherà con la sua Nazionale a Wembley, il prossimo mercoledì 1 giugno alle 20:45, contro l'Italia per la Finalissima Conmebol-Uefa (che metterà di fronte la vincente dell'Europeo contro quella della Copa America). Di questo, e non solo, Lautaro ha parlato in un'intervista rilasciata al portale argentino TyC Sports: "Sarà una partita importante, contro un avversario di grande livello, al di là del fatto che non si è qualificato per il prossimo Mondiale. Conosciamo le loro caratteristiche e i loro giocatori: sarà un test importante per capire a che punto siamo", ha detto.