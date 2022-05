Il club nerazzurro attende una risposta definitiva dall'esterno croato: l'ultima proposta formulata è di cinque milioni più bonus. La Juve segue interessata l'evolversi della situazione, ma senza aver ancora formulato un'offerta. Intanto Inzaghi sta per rinnovare: Bremer e Asllani i primi obiettivi di mercato Condividi

Dentro o fuori, questo venerdì sarà il giorno di Ivan Perisic. Entro il fine settimana infatti il croato dovrà dare all’Inter una risposta definitiva: non ci saranno altri incontri o tentativi da parte del club nerazzurro in caso di risposta negativa. La società ha fatto un ultimo sforzo per rinnovargli il contratto, alzando l'offerta a 5 milioni più bonus a stagione. Perisic ha in mano un paio di offerte dall'Inghilterra e dalla Spagna, oltre all'interesse della Juventus. L'Inter, dal canto suo, ci sta provando fino in fondo e spera nel rinnovo, ma senza alzare ulteriormente l'ultima proposta.

L'interesse della Juventus leggi anche Da Pirlo a Calhanoglu: i colpi a zero di Marotta L'esterno croato è un giocatore stimato anche dalla Juventus, ma non risultano al momento passi in avanti o offerte formali da parte dei bianconeri. In una zona di campo in cui la Juve sta cercando un rinforzo, Perisic potrebbe essere un nome ideale in quanto porterebbe qualità ed esperienza sugli esterni. Al momento però non sono state formulate offerte, anche se c'è il gradimento del giocatore in caso di rottura con l'Inter.

Perisic, una stagione da MVP leggi anche Inter, fiducia per Mkhitaryan: arriverebbe a zero 35 presenze in campionato, 8 gol e 7 assist per Ivan Perisic, uno dei giocatori più incisivi e di maggior importanza per Simone Inzaghi, che ha deciso di non rinunciarci nemmeno con l'arrivo di Robin Gosens. Una stagione da vero MVP per il croato, che oltre ai numeri, ha messo a disposizione della squadra leadership, personalità e qualità. Fondamentale per il secondo posto, ancora di più per la vittoria della Coppa Italia, dove in finale contro la Juve si è prima preso un pallone pesantissimo dal dischetto ai tempi supplementari, portando la squadra sul 3-2. Poi, nonostante avesse corso 102 minuti, ha chiuso la partita con un gran gol. Un po' di tempo fa sembrava ai margini del progetto nerazzurro, poi il prestito al Bayern Monaco e l'arrivo di Conte prima e di Inzaghi poi, lo hanno reso indispensabile per il club.

FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Da Pirlo a Calhanoglu: i colpi a zero di Marotta Il portiere camerunese ha superato in giornata a Milano le visite mediche con Inter: sarà un colpo a costo zero da giugno. Non una novità per l'amministratore delegato nerazzurro che, fin dai tempi della Juventus, aveva prelevato diversi big a parametro zero. Li ricordate tutti quelli bianco-nero-azzurri? L'ultimo Calhanoglu dal Milan a scadenza CALCIOMERCATO LIVE, LE NEWS ONANA ALL'INTER - Dopo aver ufficialmente avvisato l'Ajax, l'Inter ha fatto svolgere le visite mediche al portiere camerunense a Milano. Il portiere firmerà il contratto con il suo nuovo club e arriverà a zero a giugno. Il club di Zhang lavora anche sul difensore Matthias Ginter che si libererà a zero a giugno dal Borussia Moenchengladbach.



E gli altri colpi a zero di Marotta con Juve e Inter? Eccoli partendo dai meno recenti



LUCA TONI (Juventus 2010/11) ANDREA PIRLO (Juventus 2011/12)



Nella stessa sessione di mercato arrivarono a parametro zero alla Juve anche Michele Pazienza e Reto Ziegler

Inzaghi, pronto il rinnovo fino al 2024 leggi anche Zhang: "Il prossimo anno ancora più competitivi" Più sicuro certamente il futuro di Simone Inzaghi, che tra qualche giorno allungherà ufficialmente il suo contratto fino al 2024, quindi un anno in più rispetto a quello attuale. Poi spazio alle strategie di mercato appena decise in un incontro con la società, a cui ha partecipato anche il presidente Steven Zhang. Arrivato a giugno 2021, Inzaghi ha convinto il club a prolungare il contratto: nonostante l'obiettivo scudetto rincorso fino alla fine e non raggiunto, l'Inter ha conquistato un secondo posto e due vittorie contro la Juventus tra Supercoppa Italiana e finale di Coppa Italia, oltre agli ottavi di Champions League, persi poi contro il Liverpool attuale finalista.