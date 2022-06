1/30

Cominciamo il nostro 'viaggio' con Romelu Lukaku, che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza al mare, in Sardegna, come testimoniato dalle immagini condivise sul suo profilo di Instagram. Yacht, mare cristallino e tanto relax. Il belga è già in Italia e si prepara per il ritorno all'Inter: nei prossimi giorni tornerà a Milano, ma intanto si gode la Costa Smeralda.