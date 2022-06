Di Maria: "Juve miglior club d'Italia, rifletto"

I dettagli dell'offerta della Juventus

Giorni di riflessione quelli di Angel Di Maria: l’argentino ha sul tavolo la proposta della Juventus, che lo ha individuato come il profilo ideale per il 4-3-3 che ha in mente Max Allegri per la prossima stagione. I bianconeri hanno offerto un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva, venendo così incontro alla richieste di Di Maria – cha ha più volte ammesso di voler giocare ancora un anno in Europa prima di far ritorno in Argentina – e rinunciando ai benefici fiscali del decreto crescita, validi solo per i lavoratori che arrivano dall’estero e restano in Italia almeno due anni. La Juve è convinta di aver fatto il massimo, ora tocca a Di Maria decidere se trasferirsi o meno in Italia.