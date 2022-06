La Juventus attende una risposta da Di Maria, che prende tempo: offerto un contratto annuale, con opzione di rinnovo per accontentare le richieste dell'argentino. Intanto il Chelsea è su De Ligt e vorrebbe inserire nell'affare come contropartita Werner (nome che piace ai bianconeri). Tutto fatto per Pogba: il francese è atteso a Torino tra il 5 e l'8 luglio CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi

Non ha alcuna fretta Angel Di Maria di decidere il suo futuro. L'argentino, che al momento è in vacanza, deve dare ancora una risposta alla Juventus, una delle squadre che lo ha cercato da inizio mercato a questa parte. I bianconeri hanno cercato di accontentare le richieste del Fideo: l'argentino chiede un contratto annuale per poter tornare in Argentina al termine della prossima stagione, ma la Juventus ne aveva proposti due per poter usufruire del decreto crescita. Proposta poi ritoccata a un anno più opzione, dal momento che la soluzione biennale non convinceva il giocatore.

Le alternative a Di Maria: Berardi, Zaniolo e Kostic leggi anche Da Dybala a Di Maria: i migliori in scadenza Nel frattempo la Juventus sta continuando a monitorare le piste alternative: qualora Di Maria dovesse temporeggiare troppo o dovesse riufiutare l'offerta dei bianconeri, il club di Agnelli saprebbe già su chi virare. I nomi che la Juventus sta seguendo sono quelli di Berardi, Kostic e Zaniolo. Il giocatore del Sassuolo ha un costo inferiore rispetto a quello del giocatore della Roma, con i giallorossi che chiedono molto per il cartellino. Kostic, invece, non ha ancora rinnovato il suo contratto - in scadenza nel giugno 2023 - con l'Eintracht Francoforte.

Il Chelsea su De Ligt: Werner inserito come contropartita leggi anche Serie A, il calendario completo della Juventus Un'altra situazione che la Juventus sta monitorando è quella relativa a Matthijs De Ligt. Il contratto del difensore olandese scadrà nel giugno 2024 e negli ultimi incontri tra la società e Rafaela Pimenta, agente del calciatore, si è iniziato a parlare di un rinnovo con abbassamento della clausola rescissoria ma non ci sono stati passi in avanti sostanziali. Nel frattempo, però, è emersa la volontà di Tuchel - allenatore del Chelsea - di portare De Ligt a Londra. Non si tratta di una trattativa vera e propria ma di primi sondaggi, con i Blues che vorrebbero inserire Timo Werner nella trattativa. Il profilo dell'attaccante tedesco classe '96 non dispiace al club bianconero, ma gli inglesi dovrebbero sborsare un conguaglio economico importante vista la valutazione elevata che il club fa del difensore. Al momento il Chelsea ha fatto sapere alla Juventus di esser disposto ad arrivare a circa 40 milioni di conguaglio, cifra ritenuta troppo bassa dai bianconeri.