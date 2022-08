Dries Mertens è tornato a parlare di Napoli, città e squadra che conserva nel cuore. L'attaccante belga lo ha fatto ai microfoni di Dazn, direttamente dalla Turchia, dove gioca con la maglia del Galatasaray: "Oggi sono felice perché io e la mia famiglia ci siamo avventurati in una nuova esperienza, in una grandissima città e in un grandissimo club. Lasciare Napoli è stata dura - ha detto Mertens - Mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa, per questo abbiamo deciso di tenerla e provare a passare quanto più tempo possibile lì".