Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE

Lo Zenit San Pietroburgo ha trovato l’accordo con il Botafogo per Luis Henrique. Attaccante brasiliano nel mirino anche della Fiorentina. Il club russo è pronto a versare 35 milioni di euro per assicurarselo, una cifra record per il club brasiliano. L’operazione, però, non è ancora conclusa perché il ragazzo non è entusiasta all’idea di trasferirsi in Russia. La notizia potrebbe portare la Fiorentina a puntare forte su Dennis Man, il giocatore individuato come piano B nel caso in cui l’affare non fosse riuscito. L’operazione Luis Henrique però resta incerta