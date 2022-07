4/20 ©LaPresse

NOVE VERO - Poi, come spesso accade, una farfalla dall'altro capo del mondo sbatte le ali e qualcosa cambia. Intanto Higuain va alla Juve per 90 milioni. L'attaccante centrale non c'è più. Arriva Milik per sostituirlo, ma il polacco si rompe il crociato con la nazionale dopo sette giornate. L'idea è mettere il piccolo (169 centimetri) Mertens al centro. Falso nove. Sarà un nove verissimo, soprattutto per i gol. Tripletta al Cagliari, una settimana dopo poker al Toro, segna a tutti. Tre anche al Bologna…