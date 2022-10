Roma sempre più green: coinvolti anche i tifosi

Non solo. All’ingresso della Tribuna Tevere verrà disposto un desk dedicato ai tifosi con disabilità, dove ai supporter ipovedenti e non vedenti saranno consegnati dei dispositivi che consentiranno loro di ascoltare la radiocronaca del match. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto solidale "Superiamo gli ostacoli", che offre un servizio di accompagnamento da e per lo Stadio Olimpico in occasione di tutte le gare casalinghe. Inoltre, durante il riscaldamento delle squadre e per la prima volta su un campo da calcio, gli sbandieratori utilizzeranno per l’occasione 16 grandi bandiere realizzate con un innovativo materiale a impatto zero, che grazie alla sua struttura fibrosa, intrappola le molecole inquinanti di ossido di nitrogeno presenti nell'aria e ne impedisce il rilascio. Dopo l’utilizzo, le bandiere continueranno a sventolare e a purificare l’aria presso il centro sportivo di Trigoria. Sostenibilità anche a tavola: nel corso del match verrà servito un menù a basso impatto ambientale, con prodotti stagionale e locali. E, come in tutte le partite in casa in questa stagione, tutte le eccedenze saranno recuperate e donate attraverso ACLI Provinciali di Roma che individuerà l'associazione cui far riferimento per la distribuzione del cibo. Nelle aree hospitality dell’Olimpico gli ospiti potranno assistere alla realizzazione di un’opera d’arte a tema giallorosso composta solamente da oggetti che hanno ormai perso la loro originaria funzione, tra i quali materiale sportivo proveniente da Trigoria. L’opera, che vuole ribadire il concetto di economia circolare, verrà poi messa all’asta e il ricavato devoluto in beneficenza.