Goal Deejay, stasera ospite Nicola Savino

Alle 19 su Sky Sport Football

Sette new entry nella classifica dei 30 gol più belli dei campionati europei, con un giovane talento italiano che si piazza nella Top 3. Tutto accompagnato dalle note musicale delle hit settimanali di Spotify. Ovviamente, come tutte le settimane, non mancheranno la Skills Deejay, la clip Big Name of the week (dedicata ad un big del calcio italiano), la Top Social e il Contest Deejay con il vostro gol amatoriale. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football e in streaming su NOW.