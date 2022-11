I numeri di Salernitana e Cremonese

Salernitana e Cremonese si affrontano per la prima volta in Serie A: gli ultimi confronti in campionato risalgono alla Serie B 2020/21, entrambi vinti dai campani (2-1 all'andata, 1-0 al ritorno). La Salernitana è imbattuta in nove incontri interni di Serie B disputati contro la Cremonese, grazie a quattro successi e cinque pareggi. Dopo le vittorie contro Spezia e Lazio, la Salernitana potrebbe eguagliare la sua miglior striscia di successi consecutivi in Serie A: tre, registrata solamente nell'aprile 2021, sempre sotto Davide Nicola. La Cremonese ha invece pareggiato tutte le ultime tre trasferte di campionato e, nella sua storia in Serie A, solo una volta ha registrato quattro gare esterne di fila senza sconfitte: tra marzo e aprile 1994. Con la prossima presenza, Antonio Candreva raggiungerà Sebastien Frey e Dario Dainelli (a quota 446) al 36º posto dei giocatori più presenti nella storia della Serie A; dopo la rete contro la Lazio, l'esterno della Salernitana potrebbe segnare per due gare consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre 2021, quando vestiva la maglia della Sampdoria.