"Ciao ragazzi, oggi pensavo che un’altra volta senza Italia 'non se po’'. Allora ho pensato di portarla io in Qatar . Tranquilli, non vi deluderò" - diceva Francesco Totti a pochi giorni di distanza dall'inizio di un nuovo Mondiale senza nazionale azzurra ai nastri di partenza. E, finalmente, ecco svelatone il motivo: lo storico capitano della Roma sarà infatti ambasciatore della "ID. Family Volkswagen" e protagonista della nuova campagna pubblicitaria della riedizione cento per cento elettrica del pulmino Volkswagen Bulli. Con la sua consueta ironia, Totti intraprenderà un lungo viaggio al volante per portare "la Signora Italia" nella terra della Coppa del mondo 2022.

Totti e la "Signora Italia" in Qatar

La campagna di comunicazione consiste in una serie di brevi video, realizzati per la divisione italiana della marca Volkswagen a cura dell’Agenzia creativa DDB Group Italy, della Casa di produzione Karen Film e dell’Agenzia media PHD Italia. Totti il protagonista, pronto ad avventurarsi tra strade, paesini e bar alla ricerca dell’Italia. La sua "caccia" terminerà in una biblioteca dove, dopo un rapido scambio di battute, la "Signora Italia" accetterà il suo invito. L’insolita coppia partirà in direzione del Qatar in una divertente storia on the road.