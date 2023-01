Un altro italiano in Bundesliga? Non proprio, ma per qualche ora un nostro atleta si è allenato con un club tedesco. Incontro a sorpresa a Dubai, dove Marcell Jacobs ha condiviso la sua giornata di lavoro con l'Eintracht Francoforte. La medaglia d'oro Olimpica agli ultimi Giochi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4x100 ha infatti svolto una seduta di allenamento con i prossimi avversari del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Mentre Jacobs utilizzava la pista di atletica, i giocatori dell'Eintracht erano in campo.