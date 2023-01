El Kun torna in campo e lo fa con il Barcellona. Non quello dove Sergio Aguero ha giocato fino al dicembre 2021 ma il Barcellona… di Guayaquil, in Ecuador. Il ritorno dell’ex attaccante argentino di Atletico Madrid, Manchester City e Barça è previsto per il 28 gennaio, non al Camp Nou di Barcellona ma allo stadio monumentale Banco Pichincha di Guayaquil. Aguero sarà uno dei protagonisti più attesi della “Noche Amarilla”, la notte gialla, dal colore delle maglie di questo club che gioca nel massimo campionato ecuadoriano e ha lo stesso stemma del Barcellona spagnolo. “Non vedo l’ora di conoscere i tifosi del Barcellona” ha detto El Kun al canale ufficiale del club ecuadoriano, parlando di un evento a cui sono state invitate tante altre ex stelle del calcio mondiale: da Ronaldinho a Del Piero, da Kakà a Pirlo, da Mascherano a Tevez fino a Forlan. Oltre ad Aguero, che dopo lo stop per un’aritmia cardiaca che un anno fa lo costrinse al ritiro a 33 anni, non è per ora mai tornato in campo. E per una sera, tornerà a essere El Kun con il Barcellona. Anche se de Guayaquil.