A distanza di tre mesi dall'ultima vittoria, il Sassuolo domina 5-2 il Milan e si rialza in classifica. Soddisfatto Alessio Dionisi: "Ottima prestazione con l'atteggiamento giusto. Non siamo ancora guariti, ma sulla buona strada". L'analisi sulla squadra: "Spero che i segnali siano arrivati, chi non ci arriva deve stare fuori. Non c'è tempo se non arrivano i risultati". Protagonista assoluto Berardi: "Milan in difficoltà, ma non è facile vincere a San Siro" MILAN-SASSUOLO 2-5, GOL E HIGHLIGHTS

Nel momento più difficile a rialzarsi è il Sassuolo, che domina 5-2 il Milan e ritrova una vittoria che mancava dal 24 ottobre. Segnali di ripresa per gli emiliani, trascinati da uno strepitoso Berardi per la soddisfazione di Alessio Dionisi: "Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione con l'atteggiamento giusto, ma delle volte può non bastare. Non siamo ancora guariti, ma siamo sulla buona strada. Questo non è il Sassuolo di Dionisi ma di tutti: dobbiamo cercare di essere migliori di oggi già dalla prossima perché poi ci sono gli episodi. Dobbiamo prendere tutto, guardarci in faccia e assumerci la responsabilità, perché siamo questi ma anche quelli della prima dell'anno contro la Sampdoria. Io spero che i segnali siano arrivati, chi non ci arriva deve star fuori. Chi vuole giocare nel Sassuolo deve dare tutto. Abbiamo bisogno dello spirito giusto, una squadra con la nostra classifica non può non mettere volontà e determinazione in campo".

Dionisi: "Tempo non c'è se non arrivano i risultati" approfondimento Il Milan sprofonda a San Siro: 5-2 del Sassuolo Non mancano gli applausi ai suoi ragazzi: "Merito loro, anche chi era in panchina meritava di giocare. Prendete Ferrari, il capitano. Bravo anche Defrel, che non ha mai giocato nel girone d’andata. Sono segnali positivi dopo la partita col Monza dove siamo stati sfortunati. Non inizia un nuovo campionato ma il girone di ritorno e dobbiamo fare qualcosa di più". E sul gruppo: "Tempo non c’è, nemmeno per i nuovi, se non arrivano i risultati. Abbiamo giocato 10 partite su 19 senza Berardi. Poi ci mettiamo anche Traoré e Defrel. Non è semplice per i nuovi. Da quando sono arrivato io ci sono stati cambiamenti. Chi non è andato via significa che non ha dimostrato tutto il suo valore. Dopo il 5-0 alla Salernitana abbiamo iniziato a stentare un po’, non dovremo farlo dopo il 5-2 al Milan. I risultati danno consapevolezza, però sicuramente non siamo solo questi. Ma anche quelli che hanno raccolto solo 17 punti. Ora guardiamo avanti con ottimismo".

Berardi: "Milan in difficoltà, ma non è facile vincere a San Siro" approfondimento Berardi segna sempre al Milan: 11° gol Un gol e ben tre assist per Domenico Berardi, protagonista assoluto nel Sassuolo: "Era da un po' che raccoglievamo poco, anche a Monza meritavamo di vincere. Alterniamo partite e pecchiamo negli atteggiamenti. Oggi abbiamo approcciato bene, continuiamo su questa strada e sul duro lavoro. Abbiamo fatto una grande prestazione in uno stadio come San Siro". Come sta il leader del Sassuolo? "Non sono ancora al 100%, ho avuto influenza in settimana. Devo ancora lavorare tanto per trovare la condizione giusta. Devo continuare così, mi sono ritrovato e sono convinto che ci tireremo fuori dalla situazione di classifica. Correre l’uno per l’altro, lo stiamo facendo: dobbiamo alimentarlo e sono convinto che ci toglieremo soddisfazioni". E sugli avversari di giornata: "Il Milan è in difficoltà, ci può stare, ma sono una grande squadra. Venire qui e vincere non è facile".