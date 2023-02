Domenico Tedesco è il nuovo ct del Belgio . Per il 37enne allenatore calabrese di nascita ma tedesco di adozione è arrivata la chiamata della Nazionale dei diavoli rossi che cercava, dopo il deludente Mondiale in Qatar, il sostituto di Roberto Martinez . L'accordo dovrebbe arrivare fino ai Mondiali del 2026

La carriera di Tedesco in Germania

Dopo aver svolto la sua carriera di calciatore con la maglia dell’ASV Aichwald, nel gennaio del 2008 inizia ad allenare, parallelamente al ruolo di giocatore, la formazione giovanile del club. Ma dopo sei mesi viene ingaggiato per la stessa mansione dallo Stoccarda, restandovi per sette anni. Successivamente passa all’Hoffenheim. L’8 marzo 2017 Domenico Tedesco viene assunto come allenatore dall’Erzgebirge Aue, in 2. Bundesliga, che era a un passo dalla retrocessione. Con Tedesco in panchina, la squadra comincia a collezionare una serie di risultati positivi, che le permettono di raggiungere la salvezza. Infine le esperienze con lo Schalke 04 e lo Spartak Mosca. Con lo Schalke 04 secondo posto alla prima stagione, dietro al Bayern Monaco, e semifinale di DFB-Pokal persa contro l'Eintracht Francoforte. Anche l'esperienza in Russia è culminata con un secondo posto nella stagione 2020/21. E poi il Lipsia dove è stato esonerato nel settembre scorso dopo aver vinto a maggio la coppa di Germania