L’attesa chiamata dalla Spagna non è arrivata. Non c’è il nome del milanista Brahim Diaz, infatti, tra i 26 calciatori convocati dal nuovo ct della Roja, Luis de la Fuente, che ha stilato la sua prima lista in vista delle due partite di qualificazione al prossimo Europeo contro Norvegia (25 marzo) e Scozia (28 marzo). Nessun giocatore della Serie A e dunque nemmeno Brahim Diaz, nativo di Malaga ma di padre marocchino, che nei giorni scorsi non figurava tra i convocati del Marocco per le prossime amichevoli contro Brasile e Perù. Il ct marocchino Regragui aveva ammesso di aver incontrato a Milano il numero 10 rossonero, che stava riflettendo se scegliere la nazionale spagnola o il Marocco. De La Fuente, che pure è stato selezionatore di Brahim nell’Under 21, non lo ha chiamato e dunque ora non è da escludere che Diaz possa accettare per le prossime convocazioni la “corte” del Marocco. Intanto, non è esagerato definire una rivoluzione quella operata dal nuovo ct spagnolo, che ha confermato solo 11 giocatori dei 26 portati in Qatar dal suo predecessore Luis Enrique. Per la prima volta dal 2010, nella Roja non c’è un campione del mondo, visto che tra i convocati non c’è più Busquets, che ha detto addio alla nazionale. Le grandi novità sono i ritorni del portiere del Chelsea Kepa (anche per l’indisponibilità di Unai Simon), del madridista Nacho (fuori dal giro dal 2018), dell’ex napoletano Fabian Ruiz e di Pedro Porro (ora giocatore del Tottenham di Conte). Quindici giocatori presenti in Qatar non confermati, tra questi Jordi Alba, Azpilicueta, Koke, Ferran Torres, Asensio, Sarabia e Ansu Fati. Tra le novità Dani Ceballos e i due giocatori della Real Sociedad appena eliminata dalla Roma, Merino e Zubimendi. Mentre il ct davanti ha puntato su Joselu (miglior marcatore spagnolo dell’attuale Liga dietro a Lewandowski), Bryan Gil, Iago Aspas, Gerard Moreno e il confermato Morata.