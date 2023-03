Ibra: "Troppo facile smettere dopo lo scudetto"

“Smettere da campione d’Italia sarebbe stato troppo facile”. Troppo facile, specie se ti chiami Zlatan Ibrahimovic, che a 41 anni non si sente arrivato tanto da essere tornato nel ritiro della Svezia, per rispondere alla chiamata della sua nazionale. “Dopo lo scudetto con il Milan sarebbe stato troppo facile smettere, un finale del genere non era per me. Facile mollare quanto è tutto al top, io voglio andare avanti e sfidare me stesso” le parole di Zlatan, appena diventato, nell’ultima di campionato a Udine, il marcatore più anziano della storia della Serie A. “Ma non voglio battere record perché sono vecchio -precisa Zlatan- Voglio batterli perché sono Ibra, per quello che faccio sul campo”. Dopo tre operazioni in 14 mesi, è tornato più combattivo che mai: ”Non c’erano miglioramenti per il ginocchio, mi sembrava di essere in un tunnel e di non vedere mai la luce. Ma finalmente le cose hanno poi iniziato ad andare per il meglio. C’è voluta pazienza. Io non mollo. Le sfide mi danno adrenalina. Anche voi giornalisti, fin da quando ero giovane, avete scritto e detto di me che ero troppo diverso, casinista, egocentrico. Di tutto. Mi avete aiutato e lo state ancora facendo. Ho sempre questa voglia dentro me di far vedere a chi dubita che si sbaglia.”. E sul futuro, dice di non aver ancora deciso: “Ho diverse offerte, ora non ci penso perché mi vedo ancora solo come un calciatore. Troppo presto per dire se sarò a Euro 2024. Vivo nel presente, anche se sono tutto: presente, passato e futuro”.