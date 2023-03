Goal Deejay, alle 19 su Sky. Ospite Costacurta

Sei squadre italiane ai quarti delle Coppe Europee. Una ripartenza del calcio in Italia che fa da padrona ad uno sport che negli ultimi anni ha visto dominare tutti al di fuori dei confini nostrani. In questa nuova puntata di Goal Deejay un approfondimento sulle Coppe Europee attraverso le parole e la visione tecnica di un grande esperto come Billy Costacurta. Ovviamente a fare da cornice alla chiacchierata tra Billy e Melissa Satta, ci sarà la classifica dei 30 gol più belli e votati di Sky Sport accompagnati dalle playlist delle hit di Spotify. Non mancheranno la clip Big Name of the week, la Skills Deejay, la Top Social e il Contest Deejay con il vostro gol amatoriale. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 e alle 23.15 su Sky Sport Football, alle 22.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.