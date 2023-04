Davide Ancelotti verso la panchina del Basilea

Davide Ancelotti sarebbe pronto a lasciare il Real Madrid e dunque, il ruolo di vice allenatore del papà Carlo, per iniziare la prima avventura da allenatore responsabile in Svizzera col Basilea. La notizia è rilanciata direttamente dalla Spagna dall'edizione odierna del quotidiano Marca proprio nei giorni in cui anche il futuro di Ancelotti senior resta in dubbio vista la corte serrata del Brasile per affidargli il prestigioso ruolo da ct della Selecao. Davide attualmente ha un ruolo chiave nello staff del padre all'interno del Real Madrid. Già nel corso di quest'anno era stato accostato alla panchina dell'Everton ma alla fine era rimasto al Real. Davide ha accompagnato il padre anche sulle panchine di Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid. Lo scorso anno lo ha anche sostituito per una partita sulla panchina dei blancos in quanto Carlo era positivo al Covid. Se dovesse concretizzarsi, quello in Svizzera sarebbe il suo primo contratto professionistico da allenatore