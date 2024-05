Xabi: "Io e De Rossi simili, ma voglio vincere"

L'allenatore del Bayer Leverkusen ha le idee chiare in vista del match contro la Roma nella semifinale d'andata di Europa League: "Abbiamo un'idea precisa di come vogliamo giocare, abbiamo una buona squadra e vogliamo vincere questa competizione". Parole di stima per De Rossi: "Mi identifico con lui e sono felice per questa opportunità che ha avuto"

Xabi Alonso ha parlato alla vigilia della sfida delle semifinali di Europa League contro la Roma che avrà vita dura contro un Bayer Leverkusen che non perde da 46 partite ed è campione di Germania: "Se sono cambiato? Non credo come persona ma sicuramente come allenatore ho un anno di esperienza in più - dice - Certamente rispetto alla passata stagione cambierà anche la prospettiva di questa semifinale contro la Roma. Ci sono tante cose diverse, intanto che abbiamo una buona squadra, abbiamo un'idea molto chiara di come vogliamo giocare , abbiamo un match prestigioso e tanta voglia di vincere questa competizione anche se sappiamo che prima dobbiamo superare questo ostacolo".

"Mi identifico con De Rossi, felice per lui"

Sulla panchina della Roma ci sarà De Rossi, ex giocatore ed ex centrocampista come Xabi Alonso: "Mi identifico molto con De Rossi, siamo della stessa generazione, lui in campo aveva una carica grandissima - dice ancora - Mi fa piacere per lui che è un ex giocatore e ora ha questa grande opportunità come allenatore. La Roma ha grandi giocatori e un collettivo forte. Un centrocampo Xabi Alonso-De Rossi? Era un giocatore contro cui mi piaceva giocare e sarà un grande piacere salutarlo in panchina".