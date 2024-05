Dall’estate del 2019, praticamente da 5 stagioni, Leao è di casa a Milano. Arrivato appena ventenne, tra tanti e qualche basso, è diventato un giocatore completo. Certamente il più talentoso del Milan. In rossonero è cresciuto, maturato, e ha inciso. In quasi tutte le stagioni. Non solo nell’annata dello scudetto. Accusato inizialmente di discontinuità, adesso è il salvagente del Milan. Che quasi dipende da lui. Che se gioca bene e si accende, accende il Milan. Che se invece non gioca bene, o si eclissa come a volte ancora capita, deprime il rendimento della squadra. Un anno fa ha rinnovato il contratto con il Milan, a cifre stellari, risolvendo il contenzioso con lo Sporting Lisbona. Quest’anno, la prima con la maglia 10, ha mostrato due volti: più compassato l’inizio. Decisamente più efficace il 2024, con gol, assist e giocate. Nonostante negli occhi di tutti rimangano le prove appannate contro la Roma e l’ultimo deludente derby. Ma Leao - a meno di irrinunciabili offerte estere fino ad ora mai arrivate - sarà il futuro prossimo di questa squadra. Il portoghese non vorrebbe andar via. Ed il club non vorrebbe cederlo. La rinascita e la riscossa rossonera non potranno non partire da lui.