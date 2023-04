Nel post partita di Milan-Napoli Fabio Capello ha elogiato in particolare la prova di Brahim Diaz. Un giocatore trasformato secondo l'ex allenatore rossonero: " A me non piaceva, lo consideravo un giocatore che non era da Milan, faceva qualcosina, si limitava al compitino. Adesso invece è maturato come testa e come qualità, adesso fa le cose fondamentali"