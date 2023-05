Melissa Satta con gli Zero Assoluto a Goal Deejay

Hanno fatto cantare e sognare una generazione intera di giovani con la loro musica. Il duo romano dopo anni di silenzio ritorna sulla scena musicale il 20 maggio al Fabrique di Milano: data che ha fatto segnare il sold-out in pochissime settimane.

Prima però, il passaggio nello studio di Goal Deejay per una lunga chiacchierata con Melissa Satta. Tanti i temi da affrontare. A partire dagli inizi con i loro brani più ascoltati e venduti: da “SEMPLICEMENTE” a “SVEGLIARSI LA MATTINA”, da “APPENA PRIMA DI PARTIRE” fino al recente passato con “FUORI NOI”, e le collaborazioni con gli artisti contemporanei. Erano amatissimi da tutti e lo sono ancora tutt’ora. I loro brani erano al top delle classifiche e venivano trasmessi continuamente nelle radio e in tv. Un percorso che per svariate motivazioni li ha allontanati dalla musica, ma che oggi, dopo anni di silenzio, sono pronti per far cantare e sognare i propri fan. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 e alle 22.30 su Sky Sport Football, alle 22.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.