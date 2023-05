Dopo l'eliminazione dall'Europa League, l'attaccante bianconero invita i compagni a ripartire subito, con un messaggio postato su Instagram: "Non esiste rialzarsi senza essere prima caduto. Non esiste giia senza dolore"

Lasciarsi alle spalle la sconfitta con il Siviglia e l'eliminazione dall'Europa League. Ripartire subito guardando al futuro. Dusan Vlahovic invita l'ambiente bianconero a risollevarsi immediatamente e lo fa con un messaggio "filosofico" postato su Instagram: "Non esiste vittoria senza sconfitta. Non esiste rialzarsi senza essere prima caduto. Non esiste gioia senza dolore. Non esiste arrendersi, mai!, ha scritto sul suo profilo social.