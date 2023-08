Morto Victorino, leggenda Uruguay ed ex Cagliari

Tra i giocatori più importanti della storia dell'Uruguay, Victorino è morto in ospedale a Montevideo dopo aver tentato il suicidio: stava attraversando un periodo di difficoltà economiche. Leggenda del Nacional, arrivò in Italia all'inizio degli anni '80 con il Cagliari ma non riuscì a incidere in Serie A. Ispirò anche un personaggio del celebre manga 'Holly e Benji'

Lutto per il calcio uruguaiano. Nella giornata di martedì 29 agosto è morto Waldemar Victorino , storico attaccante della Celeste noto anche in Italia per aver giocato con la maglia del Cagliari nella stagione 1982/83. Victorino, 71 anni, nell'ultimo periodo stava affrontando un momento di difficoltà economiche . Era ricoverato in ospedale, a Montevideo, dopo aver tentato il suicidio e i medici, dopo aver tentato invano di salvarlo, ne hanno dichiarato la morte cerebrale . A dare l'annuncio del decesso è stata l'emittente tv Telemundo e la conferma è arrivata dalla federazione uruguaiana di calcio.

I trionfi in patria, il Cagliari e 'Holly e Benji'

Classe '52, Victorino è stato uno dei più importanti giocatori della storia dell'Uruguay. Soprannominato El Piscador, ha legato la sua carriera soprattutto al Nacional, club con il quale ha segnato 58 gol in 113 presenze vincendo anche una Copa Libertadores nel 1980 e una Coppa Interconinentale nella stagione successiva. Proprio nel 1980, in occasione del Mundialito giocato con la maglia della Celeste, iniziò l'interesse dei dirigenti del Cagliari, che lo portarono in Sardegna nella stagione 1982/83. L'esperienza italiana però non fu ricca di soddisfazioni: dopo i primi 2 gol in 7 presenze in Coppa Italia, l'attaccante in campionato collezionò soltanto 10 presenze senza mai andare a segno. La società rossoblù ha voluto ricordare l'attaccante con un pensiero sul proprio profilo Twitter: "Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Waldemar Victorino, talento puro del calcio uruguaiano. Giocò in rossoblù una sola stagione, quella ‘82/’83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l’affetto di tutti i tifosi.". Victorino, infine, ha anche ispirato l'autore del popolarissimo manga 'Holly e Benji': a lui fu dedicato un personaggio, Ramon Victorino, protagonista come attaccante della nazionale giovanile dell'Uruguay.