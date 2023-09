Reso noto il tabellone della competizione che si svolgerà in Arabia Saudita dal 12 al 22 dicembre. Nell'ultimo Mondiale per Club con questo formato, l'Al Ittihad di Benzema non incrocerà il Manchester City campione d'Europa nei turni eliminatori: nel primo turno sfida all'Auckland FC, poi eventualmente quarti con l'Al Ahly e semifinale con la vincente della Copa Libertadores. I Citizens di Guardiola troveranno in semifinale la vincente di Club Leon-Urawa Reds

La Fifa ha reso noto il tabellone del Mondiale per Club 2023, che si svolgerà a Jeddah, in Arabia Saudita dal 12 al 23 dicembre prossimi. Buone notizie per l'Al Ittihad, club qualificato in quanto campione del Paese ospitante: la squadra in cui, tra gli altri, gioca anche il Pallone d'Oro in carica Karim Benzema, ha infatti evitato il possibile incrocio con il Manchester City campione d'Europa. I sauditi affronteranno nel primo turno i neozelandesi dell'Auckland City. La squadra che passerà troverà nei quarti di finale gli egiziani dell'Al Ahly, club campione d'Africa. Nell'altro quarto, invece, si sfideranno i messicani del Club Leon, campioni della Concacaf, e i giapponesi dell'Urawa Reds, campioni dell'AFC.

Gli accoppiamenti delle semifinali

La vincente del primo quarto tra Al Ahly e una tra Al Ittihad o Auckland City troverà nella prima semifinale la vincente della Copa Libertadores, una squadra ancora da stabilire tra Boca Juniors, Palmeiras, Fluminense e Internacional de Porto Alegre. Nell'altra semifinale, la vincente di Club Leon-Urawa Reds troverà invece il Manchester City di Pep Guardiola.