La FIFA ha ufficializzato i criteri d'accesso per le singole confederazioni al nuovo Mondiale per Club che dal 2025 si giocherà ogni quattro anni con 32 squadre partecipanti. Per l'Europa ci saranno i campioni della Champions League dal 2021 al 2024, ma anche 8 squadre che verranno stabilite da una classifica secondo criteri sportivi. Dal 2024, inoltre, verrà introdotta una nuova competizione FIFA per club con cadenza annuale

