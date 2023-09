Due sfide importanti, i destini incrociati, due volte Italia-Macedonia del Nord. Prima il volley maschile negli Europei: appuntamento sabato alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW per un posto nei quarti. La sera ci sarà la prima di Spalletti Ct nelle qualificazioni verso Euro 2024

Macedonia del Nord-Italia, per due. Due partite, due sfide cruciali, per motivi diversi. Calcio e volley. Anzi, volley prima e calcio poi, nella coincidenza del doppio appuntamento di sabato 9 settembre tra le due identiche nazioni. Si comincia alle 18 dove, a Bari, l'Italia del volley sfiderà la Macedonia del Nord negli ottavi degli Europei maschili (live su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW). Dopo aver dominato la Pool A con cinque vittorie in altrettante partite e solo due set persi (a primato del gruppo già aritmeticamente raggiunto), la nazionale campione in carica di De Giorgi punta ai quarti di finale, in attesa dell'altro Macedonia del Nord-Italia.